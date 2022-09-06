Сын Портнова выехал из Украины как волонтер и не вернулся – "Схемы"

Сын пророссийского деятеля Андрея Портнова, 29-летний Игорь Портнов в марте получил временное разрешение на выезд из Украины в качестве волонтера, следующего за гуманитарной помощью, после чего уехал в направлении Польши и с тех пор так и не вернулся.

Источник: проект "Схемы" издания "Радио Свобода"

Детали: По информации, полученной журналистами из нескольких независимых друг от друга источников с доступом к данным пересечения границы, 22 марта Львовская военная администрация внесла Игоря Портнова в систему "Путь" как личность призывного возраста, которой разрешен временный выезд из страны за гуманитарной помощью, сроком на месяц.

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Как отмечено в системе "Путь", такое решение по Игорю Портнову Львовская военная администрация вынесла на основании соответствующего обращения от общественной организации "Народная самооборона".

Уже на следующий день, 23 марта, Портнов-младший пересек украинско-польскую границу в пункте пропуска "Краковец".

По состоянию на 6 сентября Игорь Портнов в Украину не вернулся.

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Вместе с ним границу пересек 23-летний Иван Поддубнов. Он – племянник Андрея Портнова, сын его сестры Юлии Поддубновой, и именно на его машине мужчины уехали из Украины. Иван Поддубнов также не вернулся в Украину по состоянию на 6 сентября.

Журналисты "Схем" обратились через три мессенджера к Игорю Портнову с просьбой о комментарии, он сообщение прочитал, но не ответил.

"Схемы" также обратились с просьбой о комментарии во Львовскую областную военную администрацию, которая внесла Портнова в систему "Путь". Ответил заместитель председателя Львовской ОВА Юрий Бучко.

Прямая речь: "У нас в день более 200 заявок от общественных организаций по внесению в систему "Путь", если перевести в количество людей – это более 2000 человек в день, которые едут за гуманитаркой. Таких проблем, к сожалению, много. У администрации нет функции проверки, возможностей, как это проверять".

Больше деталей: По данным аналитической системы YouControl, в Украине только одно учреждение именно с таким точным названием – Общественная организация "Народная самооборона". Ее зарегистрировали в 2014 году в Сумах. Основателями ОО являются Юрий Ходзюк и Виктор Пентак.

Журналистам удалось пообщаться с Пентаком. Он отметил, что с 2015 года "имеет отношение к организации только на бумаге" и не обращался от имени общественной организации в ЛОГА по поводу выезда за границу Игоря Портнова. По словам Пентака, другой соучредитель "Народной самообороны" Юрий Ходзюк около двух последних лет находится за границей. С самим Ходзюком "Схемам" пообщаться не удалось.

Мэр Сум Александр Лысенко в разговоре с журналистами отметил, что ему не известно, чтобы в последнее время эта ОО проявляла публичную активность, связанную с ввозом гуманитарной помощи из-за границы.

Журналисты также обратились во львовскую ячейку активистов-волонтеров, зарегистрированных под брендом "Народной самообороны". Руководитель ОО "Народная самооборона Львовщины" Артем Хмыз сообщил журналистам "Схем", что его организация не обращалась во Львовскую областную военную администрацию с просьбой предоставить право выезда из Украины Игорю Портнову.

"Схемы" попросили ЛОГА предоставить копию обращения от общественной организации, на основании которого Портнов-младший был внесен в систему "Путь". По состоянию на момент публикации администрация не предоставила этот документ.

Что предшествовало: Отец Игоря, бывший первый заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича 48-летний Андрей Портнов 3 июня и сам уехал из Украины через Закарпатье.