Портнов выехал из Украины в июне, основания не раскрывают – "Схемы"

Пророссийский деятель Андрей Портнов, который был первым заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича, больше месяца назад уехал из Украины через Закарпатье.

Источник: журналисты программы "Схемы" (проект Радио Свобода) со ссылкой на три независимых друг от друга источника

Детали: По данным источников, 3 июня 2022 года Портнов выехал в соседнюю Венгрию через пункт пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)" в Закарпатской области.

Журналисты обратились в Госпогранслужбу Украины с просьбой объяснить, на каких основаниях 48-летний Андрей Портнов покинул территорию Украины во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста.

Администрация Госпогранслужбы в ответе на запрос "Схем" сообщила, что не ответит, поскольку "содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого законом Украины "О защите персональных данных".

Также журналисты "Схем" обратились с запросом в СБУ с просьбой сообщить, исследуют ли в службе деятельность Андрея Портнова, в частности, его связи с Российской Федерацией. Редакция обнародует ответ, как только она поступит.

С 27 августа по 5 октября 2018 года Портнов руководил пророссийским телеканалом NewsOne. Проект UkraineWorld от Internews Ukraine в своем исследовании в 2020 году установил, что Портнов активно пытался дискредитировать украинскую Революцию Достоинства и последующие проевропейские реформы в стране, а также продвигать антизападные программы, вовлекая в это интернет-ботов.

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В марте 2022 года журналисты "Схем" установили, что семья Портнова владеет недвижимостью в Москве совместно с друзьями руководителя российского МИД Сергея Лаврова, а также показали тайную крепость Портнова под Киевом.

На запросы журналистов "Схем" Портнов не отвечает с 22 февраля 2022 года.

О возможных связях Андрея Портнова с верхушкой РФ сообщалось также в контексте взлома электронной почты Бориса Рапопорта, обнародованного центром "Миротворец". Рапопорт работал в Кремле в команде Владислава Суркова, когда тот курировал так называемый проект "Новороссия".

Часть писем кремлевский чиновник получал от отправителя под псевдонимом Рашидовича Казбека. В Миротворце считают, что это Андрей Портнов. От этого пользователя в Кремль, в частности, поступали резюме разных лиц, приближенных к Портнову – например, его юристов и адвокатов.

Само название электронной почты содержит букву "А" и семь цифр. Эти цифри, как установили в "Миротворце", полностью соответствуют номеру городского телефона, установленному в Киеве на Оболони в квартире, где был зарегистрирован Андрей Портнов, рассказал Дмитрий Золотухин, медиаэксперт и бывший замминистра информполитики.

Справка: Андрей Портнов находится под санкциями США с декабря 2021 года. Портнова внесли в список лиц по так называемому "акту Магнитского". В этот список вносят высокопоставленных должностных лиц, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции.

Андрей Портнов до 2014 года в администрации президента при Викторе Януковиче отвечал за направление судоустройства.

В США он обвиняется в торговле влиянием на украинские суды.

Совет нацбезопасности и обороны Украины не ввел в отношении Портнова санкций. В сентябре 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов объяснял это так: "У нас столько угроз, кроме Портнова, таких как Портнов – очень и очень много. Но надо иметь доказательства, аргументы".