В Мариуполе заметили вражеские танки с символами из Гарри Поттера – советник мэра

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе заметили перебрасывание российских танков в сторону Никольского.

Источник: Андрющенко в Telegram

Дословно: "Фиксируем движение техники. 19:15 по пр. Металлургов в сторону Никольского семи танков на тягачах".

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Детали: Андрющенко также сообщил, что на технике врага символ "Даров смерти" из книги о Гарри Поттере.

Ранее советник мэра писал, что эту отметку расследователи замечали при переброске по России 3 армейского корпуса.

Аналитики предполагали, что эта техника будет направлена в Донецкую область для усиления наступления и выполнения указания диктатора РФ Владимира Путина по выходу на границу области до 15 сентября.

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Почему это важно: В условиях оккупации Мариуполя украинское общество почти не получает информацию о движении военной техники врага и ее количестве.

В то же время, враг постоянно перебрасывает свое вооружение в сторону Запорожской области через Мариуполь, о чем сообщает советник городского головы Андрющенко.

Украинские защитники в августе-сентябре начали уничтожать вражеские склады. Также началось точкое наступление на отдельных направлениях линии фронта, что заставило оккупантов активизироваться.