Россияне пытались давить на главу МАГАТЭ во время подготовки отчета о ЗАЭС — Кислица

Россияне пытались давить на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси во время подготовки отчета по ЗАЭС.

Источник: постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН по ситуации на ЗАЭС, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Интересно наблюдать в этом зале, как российский посланник ноет, что ему не хватило времени должным образом изучить опубликованный отчет МАГАТЭ, будто это не сама Россия так срочно созвала эту встречу (Совбеза ООН – Ред.)… Единственное, что объясняет эту российскую суету, - это попытка оказать давление на генерального директора МАГАТЭ Гросси и его команду, когда они еще готовили отчет".

Детали: Кислица сказал, что когда этот план провалился и документ был опубликован еще до заседания СБ, "российский посланник отчаянно пытался манипулировать отчетом, который, как он сам признался, ему не хватило времени изучить".

Напомним: