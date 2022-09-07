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Россияне пытались давить на главу МАГАТЭ во время подготовки отчета о ЗАЭС — Кислица

Анастасия КалатурСреда, 7 сентября 2022, 04:44
Россияне пытались давить на главу МАГАТЭ во время подготовки отчета о ЗАЭС — Кислица
ФОТО: GETTY

Россияне пытались давить на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси во время подготовки отчета по ЗАЭС.

Источник: постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН по ситуации на ЗАЭС, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Интересно наблюдать в этом зале, как российский посланник ноет, что ему не хватило времени должным образом изучить опубликованный отчет МАГАТЭ, будто это не сама Россия так срочно созвала эту встречу (Совбеза ООН – Ред.)… Единственное, что объясняет эту российскую суету, - это попытка оказать давление на генерального директора МАГАТЭ Гросси и его команду, когда они еще готовили отчет".

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Детали: Кислица сказал, что когда этот план провалился и документ был опубликован еще до заседания СБ, "российский посланник отчаянно пытался манипулировать отчетом, который, как он сам признался, ему не хватило времени изучить".

Напомним:

  • 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. 5 сентября четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС, на станции осталось два представителя организации.
  • 6 сентября МАГАТЭ обнародовало отчет о радиационной безопасности в Украине, где, в частности, поделилось данными о визите миссии на ЗАЭС.
  • Члены миссии подтвердили, что Россия разместила военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2. Также МАГАТЭ зафиксировало присутствие экспертной группы "Росатома".

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Темы: ЗАЭСООНРосcияМАГАТЭ
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