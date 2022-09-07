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В Краматорске на рассвете "прилетело" в медучреждение, начался пожар

Елена РощинаСреда, 7 сентября 2022, 09:35
Пожар после обстрела, фото из Telegram Павла Кириленко

Российские войска минувшей ночью активно обстреливали Краматорский район Донецкой области, в Краматорске попали в медицинское учреждение.

Источник: оперативная ситуация по Донецкой области по состоянию на утро 7 сентября от главы ОВА Павла Кириленко и Краматорский горсовет

Прямая речь: "Наиболее активные обстрелы россияне вели в Краматорском районе: пострадали Краматорск, Славянск и Константиновка.

Краматорск попал под обстрел на рассвете – россияне попали в медицинское учреждение, там разгорелся пожар".

Детали: В Краматорске повреждена психиатрическая больница, уточнили позже в горсовете.

В Славянске около четырех утра россияне обстреляли филиал школы №4 и попали в многоэтажку. Спасатели тушат пожар в поврежденном доме.

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В Константиновке под обстрел попал частный сектор – разрушили летнюю кухню.

Также ночь прошла неспокойно в нескольких общинах Бахмутского района.

В Соледарской общине разрушены фермерские помещения в Васюковке и частный дом в Раздоловке; громко было в Отрадовке Светлодарской общины.

Кроме того, ночью россияне обстреляли Ивановку в Гродовской ТО.

Объемы разрушений и информация о пострадавших уточняются.

По данным Кириленко, за 6 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Георгиевке, Красногоровке и Парасковеевке. Еще 2 человека получили ранения.

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Темы: КраматорскДонецкая областьвойна
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