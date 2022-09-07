Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрел Славянска: погиб мужчина, под завалами многоэтажки остаются два человека

Валентина РоманенкоСреда, 7 сентября 2022, 17:36
Обстрел Славянска: погиб мужчина, под завалами многоэтажки остаются два человека
разрушения в Славянске. фото полиции

После вражеского обстрела под завалами жилого многоэтажного дома в Славянске на Донетчине ищут двух человек.

Источник: полиция Донецкой области, ГСЧС

Детали: В Славянске разрушения получили школа, отоларингическая больница, здание Станции юных техников и многоэтажка. На месте работают полицейские и спасатели, которые расчищают завалы дома.

Реклама:

Утром сообщалось, что под завалами остаются, по меньшей мере, три человека – два мужчины и женщина, все гражданские жители.

Обновлено: По состоянию на 14:00 на месте разбора завала спасатели обнаружили тело мужчины.

Полиция сообщила, что погиб 58-летний мужчина, который был эвакуирован и на днях приехал за личными вещами. Еще двух человек ищут под завалами.

ВИДЕО ДНЯ

В целом, по данным правоохранителей, в течение суток 6 сентября было зафиксировано 17 обстрелов, в результате которых есть погибшие и раненые.

Темы: Донецкая областьвойнаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Донецкая область
Авиакатастрофа двух Ми-8 возле Краматорска: ГБР изучит версии диверсии и сбития врагом
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
Обстрелы Курахово: из-под завалов достали тело погибшего – ГВА
Последние новости
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
Все новости...
Реклама: