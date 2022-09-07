Обстрел Славянска: погиб мужчина, под завалами многоэтажки остаются два человека

После вражеского обстрела под завалами жилого многоэтажного дома в Славянске на Донетчине ищут двух человек.

Источник: полиция Донецкой области, ГСЧС

Детали: В Славянске разрушения получили школа, отоларингическая больница, здание Станции юных техников и многоэтажка. На месте работают полицейские и спасатели, которые расчищают завалы дома.

Утром сообщалось, что под завалами остаются, по меньшей мере, три человека – два мужчины и женщина, все гражданские жители.

Обновлено: По состоянию на 14:00 на месте разбора завала спасатели обнаружили тело мужчины.

Полиция сообщила, что погиб 58-летний мужчина, который был эвакуирован и на днях приехал за личными вещами. Еще двух человек ищут под завалами.

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В целом, по данным правоохранителей, в течение суток 6 сентября было зафиксировано 17 обстрелов, в результате которых есть погибшие и раненые.