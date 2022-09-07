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"Армия дронов": ВСУ получили первые 20 беспилотников Warmate – Федоров

"Украинская правда"Среда, 7 сентября 2022, 12:18
Армия дронов: ВСУ получили первые 20 беспилотников Warmate – Федоров
Беспилотник Warmate, скрин из видео в Telegram Михаила Федорова

Украинская "Армия дронов" пополнилась первыми 20 беспилотниками Warmate, которые приобрели на пожертвования через Monobank, еще 20 дронов ВСУ получат в этом месяце.

Источник: вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Меньше чем за неделю  вы прислали в банк mono 64 млн грн, которые передали на "Армию дронов". За эти деньги закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт. Еще 20 дронов поедут на передовую в этом месяце".

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Детали: Федоров рассказал, что дроны Warmate обнаруживают и поражают легко бронированную технику, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Полная подготовка системы к выполнению задач в полевых условиях длится не более 10 минут. В частности, такие беспилотники используют армия Польши и другие страны-члены НАТО. На дронах украинцы оставили послания россиянам: "За Мариуполь и за Бучу", "Билет на концерт Кобзона" и др.

Напомним: Украина в рамках проекта "Армия дронов" получила уже около 100 крупных беспилотников для дальних расстояний, в ближайшие месяцы ожидается еще столько же.

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Темы: беспилотникиМинцифрыФедоровблаготворительность
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