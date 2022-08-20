"Армия дронов": Украина получила уже 100 больших "птиц", скоро будет 200

Украина в рамках проекта "Армия дронов" получила уже около 100 крупных беспилотников для дальних расстояний, в ближайшие месяцы ожидается столько же.

Источник: вице-премьер – министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Сейчас у нас почти 2,5 тысяч километров линии фронта. Есть еще глубина фронта, которую мы условно разделили на четыре уровня. Первая линия – это до 3 км, вторая, третья и четвертая – 60, 70 и 120 км соответственно.

Так вот, для трехкилометровой зоны нам нужно до 10 тысяч дронов. Это маленькие "птички", которые могут использоваться в быту. Они нужны для городских боев и разведки на небольшие расстояния.

Для других линий нужны большие беспилотники, летающие на длинные расстояния. Таких дронов мы законтрактовали уже больше 200 штук. Примерно столько их нужно, чтобы наши военные могли выполнять тактические задачи на линии фронта. Они начинают поступать постепенно – около 100 штук уже в Украине. Я думаю, что к концу октября-началу ноября все законтрактованные дроны будут у нас".

Детали: Федоров отметил, что Украине нужно постоянно поддерживать это количество беспилотников.

"То есть, независимо от того, сколько их будет уничтожено врагом, мы должны обеспечить возможность их оперативного обновления. Для этого мы постоянно ищем возможности для покупки этих дронов, ремонтируем старые, открываем хабы для их восстановления и, конечно, обучаем на постоянной основе пилотов. Пока удалось собрать уже около 855 млн грн на покупку новых БПЛА", - сказал он.

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