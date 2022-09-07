Николаев не обстреливали только 27 дней за время полномасштабной войны – Ким

За 195 дней полномасштабного вторжения в Украину Россия не обстреливала Николаев всего 27 дней.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в эфире телеканала "FREEДОМ"

Прямая речь: "За все 195 дней войны Николаев не обстреливал 27 дней (с сегодняшним днем), и четыре из этих дней были за последние 10 дней. Действительно, стало тише".

Детали: По мнению Кима, уменьшение количества обстрелов связано с уничтожением складов с боеприпасами россиян, где были, в частности, и ракеты С-300, которые предназначались для Николаева.

Он подчеркнул, что сейчас у россиян нет ни технических, ни физических возможностей наступать на Николаев. Однако это не значит, что кто-то из их руководства не даст команду наступать: "Они могут сказать своей армии, идите и умрите под Николаевом".

Напомним:

В ночь на 4 сентября Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу ракетами С-300.

В конце августа российские оккупанты также обстреляли Николаев ракетами С-300.