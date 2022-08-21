Регионы: россияне ночью обстреляли Николаев из С-300, на Луганщине бои

Ночью на 21 августа российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами типа С-300, пострадавших нет.

Источник: отчеты глав ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской.

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По Одесщине ночью нанесен ракетный удар. Из акватории Черного моря враг выпустил 5 ракет типа "Калибр", две - сбиты над морем силами противовоздушной обороны. Три ракеты попали в одно из сельскохозяйственных предприятий Одесского района. Есть попадание в зернохранилище и открытые поверхности без дальнейшего горения. Пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Черниговская область: два обстрела за минувшие сутки, Новгород-Северский район, из них один — ночью, предварительно из минометов. Без жертв и разрушений.

На Днепропетровщине враг снова обстрелял два района – Никопольский и Криворожский. В Никопольском – без пострадавших. В Никополе один дом разрушен, 19 повреждены. Также повреждены школа и линия электропередач. Без света более 3000 человек.

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В Марганце повреждена линия электропередач, без электричества 2200 абонентов. В Мировской громаде – разрушение 5 домов. В Криворожском районе враг обстрелял Апостоловскую и Зеленодольскую громады. Без жертв и разрушений.

Харьковщина: ночью – обстрелы Харьковского района области. Попадание на открытую территорию, территорию одного из университетов (разрушена пристройка хозяйственной постройки), в частный сектор. Пострадали два человека.

Луганщина: за прошедшие сутки нашими бойцами на Бахмутском направлении отбиты 13 атак россиян. Около шести населенных пунктов враг применял авиацию. Семь раз ночью ствольная и реактивная артиллерия противника пыталась вытеснить украинских военных из защитных редутов. Дважды по населенным пунктам оккупанты били ракетами, еще дважды на штурм шли танки.

Враг атаковал с разных сторон, кое-где – по два раза в день, но повсюду вынужден был отступить. Еще на двух участках бои продолжаются. Продолжается насильственная мобилизация населения оккупированных территорий.

Донетчина: в сутки — 4 погибших, 2 раненых. Утром массированный артобстрел старой и центральной частей Авдеевки. Ночью обстрелы населенных пунктов Отрадовка, Бахмутка, Жованка, ст. Майорск, Кодема, Пески-2.

За сутки из артиллерии, РСЗО обстреляны Авдеевка, с. Георгиевка, с. Карловка, с. Новопокровское, с. Парасковеевка. Поврежден Авдеевский коксохимический завод, жилищный сектор (4 жилых дома), линии электропередач. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация продолжается.

Николаевщина: сегодня ночью подвергся обстрелу город Николаев. По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300. Пока известно о попадании на территорию предприятия. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется. Также ночью были обстрелы с. Широкое. Попадания были преимущественно по огородам. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. В результате вчерашнего удара ракетой по пятиэтажному жилому дому в г. Вознесенск ранения получили 14 человек, среди которых трое детей. В больницах находятся трое взрослых и двое детей. Также повреждено около пяти одноэтажных домов.

Херсонщина: минувшие сутки на территории области ознаменовались громкими взрывами, запусками ракет и артобстрелами. Также жители Генического и Бериславского районов сообщали о полетах российских истребителей со стороны Крыма.

Сегодня, 21 августа, в Херсоне россияне будут проводить мероприятия ко дню флага России. На концертную программу обещают приезд "звезд" РФ. Продолжают поступать сообщения о похищении людей. Почти неделю в Херсонской области работают телефоны горячей линии Херсонской областной военной администрации.

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