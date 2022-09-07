Военный учет для женщин отложили на год - Маляр

Министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке на год, до 1 октября 2023 года, взятии женщин на военный учет.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook

Прямая речь Маляр: "Минобороны, в пределах полномочий, подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год - до 1 октября 2023 года. Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резни" .

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Детали: Поэтому, по словам Маляра, никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

Она напомнила, что норма об обязательной постановке женщин на военный учет регулируется именно законом. В парламенте дорабатываются изменения к нему, чтобы закрепить норму о добровольной постановке на учет, а приказ дает время законодателям подготовить нормативный акт.

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Что предшествовало: 5 сентября Маляр заявила, что оборонное ведомство не намерено ставить всех женщин на военный учет, ВСУ нуждаются лишь в некоторых специальностях.