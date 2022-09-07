Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Военный учет для женщин отложили на год - Маляр

Станислав ПогориловСреда, 7 сентября 2022, 14:18
Аанна Маляр, фото: Facebook

Министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке на год, до 1 октября 2023 года, взятии женщин на военный учет.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook

Прямая речь Маляр: "Минобороны, в пределах полномочий, подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год - до 1 октября 2023 года. Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резни" .

Детали: Поэтому, по словам Маляра, никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

Она напомнила, что норма об обязательной постановке женщин на военный учет регулируется именно законом. В парламенте дорабатываются изменения к нему, чтобы закрепить норму о добровольной постановке на учет, а приказ дает время законодателям подготовить нормативный акт.

Узнать больше: Мобилизация женщин: кто должен стать на военный учет и что изменится 1 октября?

Что предшествовало: 5 сентября Маляр заявила, что оборонное ведомство не намерено ставить всех женщин на военный учет, ВСУ нуждаются лишь в некоторых специальностях.

ВИДЕО ДНЯ

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: воинский учетМиноборонывойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Мэр: россияне нанесли ракетные удары по Харькову, в одном из районов – сильный пожар

видеоСНБО ввел санкции против 600 руководителей России

Есть хорошие новости из Харьковщины, но пока не время называть отвоеванные населенные пункты – Зеленский

Отсутствующие части тела и следы пыток: РФ вернула тело британца Пола Юри

Зеленский назначил новых руководителей СБУ в нескольких областях

Скандальное ДТП с Трухиным: нардепу вручили подозрение во взяткем

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

воинский учет
Военный учет женщин: что изменится 1 октября и будут ли выпускаться за границу
Будут ли штрафовать женщин, которые не станут на военный учет – объясняет юрист
В Раду внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных по Украине
Последние новости
04:20
УЗ назначила эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
03:22
Массовая резня в Канаде: полиция задержала второго подозреваемого
02:48
Враг открывал минометный огонь по общине Сумской области, 17 прилетов
01:50
ВСУ уничтожили более сотни захватчиков, вражеские "Грады" и установки С-400 – ОК "Юг"
01:25
Из Испании отправился самолет с военной помощью для Украины
00:37
Мэр: россияне нанесли ракетные удары по Харькову, в одном из районов – сильный пожар
00:23
Зеленский об экспорте зерна: "В отличие от России мы не делаем расистского разделения мира"
23:57
Миссия ООН в ближайшие дни прибудет в Оленевку, где убили украинских военнопленных
23:51
Бюджет-2023: Зеленский сообщил, что на оборону направят триллион гривен
23:35
Россия, несмотря на санкции, экспортирует свои нефтепродукты в ЕС – СМИ
Все новости...