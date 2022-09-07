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Россиянам в Крыму стоит возвращаться "туда, откуда понаехали" – Ташева

"Украинская правда"Среда, 7 сентября 2022, 14:37
Постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева на брифинге 7 сентября

Постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева посоветовала россиянам в оккупированном Крыму быстрее возвращаться обратно в Россию.

Источник: Ташева на брифинге 7 сентября

Прямая речь: "Отдельно обращаемся к гражданам России, которые незаконно приехали в Украину и находятся в оккупированном Крыму. Да, в Крыму тепло и очень душевно. Но уже сейчас мы просим вас отправляться к себе домой в Тюмень, Элисту, Саранск, Иркутск или откуда вы понаехали".

Детали: Ташева обратилась к украинцам в оккупированном Крыму, призвав уже сейчас позаботиться о базовых мерах безопасности и переехать от военных объектов как можно дальше.

Она подчеркнула, что выезд из Крыма через территорию РФ и третьи страны не будет считаться административным правонарушением, поскольку совершен в условиях крайней необходимости.

Прямая речь: "Отдельно хочу сказать представителям незначительной группы лиц среди крымских татар - "саткъынам", или же "запроданцам": вы обязательно будете отвечать согласно украинскому законодательству, но ключевое, что уже есть, – вам дали оценку сами киримлы".

Напомним: Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал жителей оккупированных Россией территорий, в частности Крыма, подготовиться к деоккупации Украины: обустроить укрытия, запастись водой и зарядить повербанки.

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Темы: Крым
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