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В ОП призвали жителей оккупированных территорий подготовиться к деоккупации

"Украинская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 16:18
В ОП призвали жителей оккупированных территорий подготовиться к деоккупации
Иллюстративное фото из соцсетей Минобороны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал жителей оккупированных Россией территорий подготовиться к деоккупации Украины: обустроить укрытия, запастись водой и зарядить повербанки.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить павербанки".

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Напомним:

  • Неделю назад украинцев на временно оккупированных территориях, в частности юга, призывали срочно эвакуироваться, ведь "развитые события мощны и динамичны".
  • Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук просила жителей Херсонщины эвакуироваться, поскольку приближается "трудная зима".

Темы: Херсонская областьЗапорожская областьКрымОфис президента
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