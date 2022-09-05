В ОП призвали жителей оккупированных территорий подготовиться к деоккупации

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал жителей оккупированных Россией территорий подготовиться к деоккупации Украины: обустроить укрытия, запастись водой и зарядить повербанки.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить павербанки".

Напомним:

Неделю назад украинцев на временно оккупированных территориях, в частности юга, призывали срочно эвакуироваться, ведь "развитые события мощны и динамичны".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук просила жителей Херсонщины эвакуироваться, поскольку приближается "трудная зима".