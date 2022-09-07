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ВСУ потопили баржу с россиянами в Херсонской области - ОК "Юг"

"Украинская правда"Среда, 7 сентября 2022, 15:20
Голая Пристань на Херсонщине, скрин с карты

Вооруженные силы Украины уничтожили баржу с россиянами в Херсонской области, ремонт Каховского моста невозможен из-за огневого контроля со стороны украинских защитников.

Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно: "При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани, уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы.

Детали: В ОК "Юг" также добавили, что ВСУ ликвидировали 30 оккупантов и 2 боевые машины пехоты. В Бериславском районе был ликвидирован склад с боеприпасами россиян.

Напомним: Ранее в ОК "Юг" сообщили, что все стратегические мосты на Херсонщине непригодны для проезда тяжелой техники, также силы обороны Юга уже уничтожили три понтонные переправы врага.

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Темы: Херсонская областьвойна
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