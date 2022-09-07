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Заглохнувшая аннексия: в России придумали новую дату "референдумов"

Евгений КизиловСреда, 7 сентября 2022, 17:36
Заглохнувшая аннексия: в России придумали новую дату референдумов
Андрей Турчак, Getty Images

Первый зампредседателя Совета Федерального собрания РФ и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предлагает провести так называемые "референдумы о присоединении к РФ" оккупированных Россией территорий Украины в начале ноября.

Источник: "РИА Новости" в Telegram

Прямая речь Турчака: "Референдумы на Донбассе и на "освобожденных территориях" будет правильно и символично провести в День народного единства 4 ноября".

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Напомним: С начала полномасштабного вторжения 24 февраля Россия оккупировала дополнительные территории Украины на Донбассе, а также часть Херсонской и Запорожской областей.

Чтобы обозначить захваченные земли как российские, оккупанты уже несколько раз планировали там провести псевдореферендумы, на которых местное население якобы захочет в РФ.

Однако каждый раз планы срывались из-за противостояния местных жителей и контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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В частности, 5 сентября так называемый "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что "из-за всех этих событий" оккупанты отложили на неопределенный срок проведение псевдореферендума по присоединению Херсонщины к России.

Темы: референдумоккупацияРосcиявойна
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