Отсутствующие части тела и следы пыток: РФ вернула тело британца Пола Юри

После более чем 1,5 месяцев переговоров Россия вернула тело британского волонтера Пола Юри. Рассказы россиян, что он умер в результате болезни, оказались ложью. Мужчину замучили.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "В июле мы видели заявления российских пропагандистов о гибели Пола Юри "в результате болезни и стресса", а сегодня 7 сентября получили изуродованное тело.

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Окончательно причину смерти Пола Юри подтвердит судмедэкспертиза, надлежащим образом проинформировано посольство Великобритании в Украине.

Как омбудсман, я уже сегодня могу ответственно говорить о том, что такая смерть была насильственной. Человек просто не может выдержать такие пытки. Я видел фото тела погибшего, и сомнений не остается.

Детали: Лубинец подчеркнул, что убийство волонтера Юри путем пыток – это военное преступление, которое станет еще одним доказательством во время трибунала над российским политическим и военным руководством. "Доказательством в трибунале для Путина", - подчеркнул омбудсман.

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Что предшествовало: В июле боевики с оккупированного Донбасса сообщили, что Пол Юри умер 10 июля из-за "болезни и стресса", заверив, что британцу оказывали медицинскую помощь.

В апреле соучредитель Presidium Network Доминик Бирн сообщил, что двоих граждан Великобритании Пола Юри и Дилана Гили похитили на временно оккупированной территории Запорожской области.

В начале мая на российском телевидении показали видео с Юри, на котором он под давлением говорил нужные им вещи.