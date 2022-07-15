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Британец Пол Ури умер в плену оккупантов в Донецкой области

Пятница, 15 июля 2022, 15:33
Британец Пол Ури умер в плену оккупантов в Донецкой области
Paul Ury, фото с svoboda.org

В Интернациональном легионе обороны Украины подтвердили информацию о смерти сотрудника гуманитарной организации Presidium Network, гражданина Великобритании Пола Ури.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Интернационального легиона

Дословно: "Мы огорчены известием о смерти мистера Ури. Хотим уточнить, что он не был в Интернациональном легионе. Он не воевал в Украине. Он был сотрудником гуманитарной организации, как подтвердила Presidium Network, некоммерческая организация, в которой работал мистер Ури".

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Детали: В Интернациональном легионе отметили, что поскольку Ури не был легионером, дополнительную информацию предоставить не могут.

Ранее боевики так называемой "ДНР" сообщили, что Пол Ури умер 10 июля из-за "диагнозов и стресса", заверив, что британцу оказывали медицинскую помощь.

В апреле соучредитель и главный операционный директор Presidium Network Доминик Бирн сообщил о том, что двух граждан Великобритании, Пола Ури и Дилана Гили, похитили на временно оккупированной территории Запорожской области.

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В начале мая по российскому телевидению было показано видео с Ури. На записи британец в наручниках говорил, что сфотографировал взорванный мост, "чтобы продемонстрировать доказательства того, что средства массовой информации в Англии лгут". Он также говорил, что ранее был в Ираке, Афганистане и Ливии.

Мать Ури сказала Би-би-си, что на видео её сын, но ведёт он себя неестественно. Она считала, что на него оказывают давление. 

Женщина также беспокоилась за здоровье сына, так как у Пола Ури диабет I типа и ему нужен инсулин. 

Темы: пленныеДонбассВеликобритания
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