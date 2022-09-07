Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский лишил гражданства 4 контрабандистов: имеют российские и румынские паспорта

Алена МазуренкоСреда, 7 сентября 2022, 23:05
Зеленский лишил гражданства 4 контрабандистов: имеют российские и румынские паспорта
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства 4 контрабандистов из санкционного списка СНБО, у которых также есть российские и румынские документы.

Источник: видеообращение Зеленского в конце 196-го дня вторжения

Прямая речь: "Сегодня (7 сентября - ред.) важная операция проведена Службой безопасности Украины - по деятельности некоторых подсанкционных лиц на территории нашего государства. Я неоднократно отмечал: контрабандистам и криминальным сетям в Украине места не будет. Похоже, некоторые из них не поняли". … Что ж, поймут.

Реклама:

Чиновники таможни, которые помогали контрабандистам, в том числе и среди руководителей, отстранены и получат законный ответ на все свои незаконные действия.

А в отношении тех из подсанкционных лиц, у кого еще и обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское, то на основании предложения СБУ и согласно нормам действующего законодательства принял решение о прекращении украинского гражданства этих лиц.

Что было раньше: 7 сентября СБУ разоблачила должностных лиц таможенных органов, способствовавших контрабандной деятельности лиц из санкционного списка СНБО.

ВИДЕО ДНЯ

СБУ установила, что 3 контрабандиста из санкционного списка СНБО имеют российское гражданство, а один человек – румынское. Поэтому СБУ инициировала прекращение гражданства Украины.

Имена подсанкционных лиц спецслужба не называет.

Также отмечается, что в настоящее время 24 таможенника, среди которых и служащие руководящего уровня, уже отстранены от занимаемых должностей.

Темы: ЗеленскийгражданствоконтрабандаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
Все новости...
Реклама: