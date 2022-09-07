Зеленский лишил гражданства 4 контрабандистов: имеют российские и румынские паспорта

Президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства 4 контрабандистов из санкционного списка СНБО, у которых также есть российские и румынские документы.

Источник: видеообращение Зеленского в конце 196-го дня вторжения

Прямая речь: "Сегодня (7 сентября - ред.) важная операция проведена Службой безопасности Украины - по деятельности некоторых подсанкционных лиц на территории нашего государства. Я неоднократно отмечал: контрабандистам и криминальным сетям в Украине места не будет. Похоже, некоторые из них не поняли". … Что ж, поймут.

Чиновники таможни, которые помогали контрабандистам, в том числе и среди руководителей, отстранены и получат законный ответ на все свои незаконные действия.

А в отношении тех из подсанкционных лиц, у кого еще и обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское, то на основании предложения СБУ и согласно нормам действующего законодательства принял решение о прекращении украинского гражданства этих лиц.

Что было раньше: 7 сентября СБУ разоблачила должностных лиц таможенных органов, способствовавших контрабандной деятельности лиц из санкционного списка СНБО.

СБУ установила, что 3 контрабандиста из санкционного списка СНБО имеют российское гражданство, а один человек – румынское. Поэтому СБУ инициировала прекращение гражданства Украины.

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Имена подсанкционных лиц спецслужба не называет.

Также отмечается, что в настоящее время 24 таможенника, среди которых и служащие руководящего уровня, уже отстранены от занимаемых должностей.