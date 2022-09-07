Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Мелитополе подорвали штаб "единой России", который готовил псевдореферендум

Алена МазуренкоСреда, 7 сентября 2022, 23:26
В оккупированном Мелитополе подорвали штаб единой России, который готовил псевдореферендум
ФОТО РИА МЕЛИТОПОЛЬ

В оккупированном Мелитополе уничтожили штаб коллаборантской организации "Мы вместе с Россией" - центр "Единой России" в оккупации

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров, пропагандистские российские издания "РИА Новости"

Прямая речь: "Еще на один шаг дальше от псевдореферендума. Сегодняшние взрывы в Мелитополе - это минус очередной штаб "Единой России" в здании Новой почты по улице Ломоносова, которую захватили оккупанты".

Реклама:

Детали: Пропагандисты и коллаборанты подтвердили взрыв и заявили, что "данные о пострадавших уточняются".

Ранее Федоров сообщал, что в оккупированном городе слышны взрывы.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 31 августа в оккупированном Бердянске произошел взрыв возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией".

Темы: Мелитопольоккупацияреферендумвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Все новости...
Мелитополь
Возле Мелитополя второй день подряд раздаются взрывы - мэр
Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом
Последние новости
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
Все новости...
Реклама: