В оккупированном Мелитополе подорвали штаб "единой России", который готовил псевдореферендум
Среда, 7 сентября 2022, 23:26
В оккупированном Мелитополе уничтожили штаб коллаборантской организации "Мы вместе с Россией" - центр "Единой России" в оккупации
Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров, пропагандистские российские издания "РИА Новости"
Прямая речь: "Еще на один шаг дальше от псевдореферендума. Сегодняшние взрывы в Мелитополе - это минус очередной штаб "Единой России" в здании Новой почты по улице Ломоносова, которую захватили оккупанты".
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Детали: Пропагандисты и коллаборанты подтвердили взрыв и заявили, что "данные о пострадавших уточняются".
Ранее Федоров сообщал, что в оккупированном городе слышны взрывы.
Напомним:
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- 31 августа в оккупированном Бердянске произошел взрыв возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией".