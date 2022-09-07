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В оккупированном Мелитополе подорвали штаб "единой России", который готовил псевдореферендум

Алена МазуренкоСреда, 7 сентября 2022, 23:26
ФОТО РИА МЕЛИТОПОЛЬ

В оккупированном Мелитополе уничтожили штаб коллаборантской организации "Мы вместе с Россией" - центр "Единой России" в оккупации

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров, пропагандистские российские издания "РИА Новости"

Прямая речь: "Еще на один шаг дальше от псевдореферендума. Сегодняшние взрывы в Мелитополе - это минус очередной штаб "Единой России" в здании Новой почты по улице Ломоносова, которую захватили оккупанты".

Детали: Пропагандисты и коллаборанты подтвердили взрыв и заявили, что "данные о пострадавших уточняются".

Ранее Федоров сообщал, что в оккупированном городе слышны взрывы.

Напомним: 

  • 31 августа в оккупированном Бердянске произошел взрыв возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией".

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Темы: Мелитопольоккупацияреферендумвойна
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