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Зеленский об экспорте зерна: "В отличие от России мы не делаем расистского разделения мира"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 00:23
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинское "зерно было экспортировано на три континента" – в Африку, Азию и Европу.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Продолжается реализация зерновой экспортной инициативы, которая является весомым инструментом и для нашей экономики, и для всех партнеров нашего государства.

Украинское продовольствие было экспортировано на три континента. В Африку, в Азию и в Европу. Если подробно, то 54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки направляется затем в азиатские и африканские страны.

Сегодня в России прозвучало очередное откровенно лживое заявление, что якобы абсолютное большинство украинского зерна экспортируется именно в европейские страны. Что ж, правдивые слова уже давно в России на официальном уровне не звучат, и это никого не удивляет".

"В отличие от России мы не делаем расистского разделения мира на тех, кто заслуживает безопасности, и кто якобы не заслуживает, тех, кто заслуживает жить без голода, и на тех, кто якобы не заслуживает.

Мы поддерживаем всех людей, все страны. И те, которые нам помогают, и те, кто пока воздерживается от помощи. И те, которые более стабильны, и те, которые менее стабильны. Еще раз подчеркиваю: Украина была, есть и будет гарантом мировой продовольственной безопасности".

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Детали: Зеленский уточнил, что до конца сентября из украинских портов может быть экспортировано не менее 3 млн тонн агропродукции.

Значительная часть этого экспорта будет направлена для беднейших стран.

"Возможно, Россию это не устраивает, и она не хочет этого замечать. Однако миру именно это нужно. Нужно спасать страны на разных континентах от хаоса, нужно спасать людей от голода", – добавил Зеленский.

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Темы: ЗеленскийзернопродуктыРосcия
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