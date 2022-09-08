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Аналитики ISW сообщили, сколько территории отвоевали ВСУ в Харьковской области

Ольга ГлущенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 06:35
украинские военные, фото: Генштаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) заявил, что украинские военные, воспользовавшись передислокацией российских сил, провели эффективное контрнаступление к северо-западу от Изюма, продвинулись как минимум на 20 км и заняли 400 квадратных километров в Харьковской области.

Источник: ISW

Детали: Украинские войска на юго-востоке Харьковской области, вероятно, используют передислокацию российских сил на южное направление, чтобы провести эффективное контрнаступление к северо-западу от Изюма.

 

Украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.

Продолжающиеся в Херсонской области операции ВСУ заставили российские войска сосредоточиться на юге, что позволило украинским силам начать локальные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма.

В институте считают маловероятным, что контрнаступление и попытки отвлечь российские силы на юге Украины являются обманом для возобновления операций в Харьковской области, украинские силы, вероятно, разумно воспользовались перераспределением российских войск, техники и общей оперативной концентрации, чтобы начать локализованные контрнаступления на критические точки в Харьковской области области.

Кроме того, ISW со ссылкой на украинские и российские источники сообщает об активности вдоль двух основных направлений в Херсонской области 7 сентября: на севере Херсонской области к югу от границы с Днепропетровской областью и на западе Херсонской области вдоль границы с Николаевской областью.

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Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Украинские войска умело используют передислокацию сил России из района Изюм-Харьков, чтобы вернуть территорию и угрожать российским наземным линиям связи.
  • Президент России Владимир Путин пытался опровергнуть доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от 6 сентября о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
  • Украинские войска продолжали наносить удары по материально-техническим узлам РФ, сосредоточению живой силы и техники, транспортным сетям, пунктам управления в Херсонской области.
  • Российские войска совершили наземные атаки к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к северо-востоку от Северска, к югу и северо-востоку от Бахмута и к северо-западу от города Донецк.
 
  • По состоянию на 6-7 сентября украинские войска взяли под контроль 400 квадратных километров территории северо-западнее Изюма в рамках высокоэффективной контрнаступательной операции на юго-востоке Харьковской области.
  • Российские оккупационные власти объявили 4 ноября возможной датой проведения так называемых "референдумов" об аннексии на оккупированных территориях Украины.
 

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Темы: войнаХарьковская областьВооруженные силы
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