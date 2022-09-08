По Харькову нанесли 5 ракетных ударов за сутки, в области пострадали 8 гражданских

Российские войска за минувшие сутки нанесли пять ракетных ударов по городу Харькову, повредили объект критической инфраструктуры и производственные помещения.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "За сутки россияне нанесли 5 ракетных ударов по инфраструктуре Харькова.

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После полуночи оккупанты ударили по Холодногорскому и Салтовскому районам города. Предварительно – снова применили ракеты комплекса С-300.

Поврежден объект критической инфраструктуры, помещения на территории производства. На данный момент пострадавших нет".

Детали: В области наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам.

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После 2 часов ночи от нескольких ударов оккупантов пострадали две женщины в Дергачевской общине Харьковского района. Пострадавших госпитализировали со взрывчатыми и осколочными ранениями. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, возникли пожары.

Кроме того, в течение суток медики госпитализировали двух человек в Чугуевском районе, еще одного – в Харьковском, троих – в Изюмском, среди них ребенок 2 лет. Состояние пострадавших – среднее.

Прямая речь: "Военные Вооруженных Сил Украины успешно отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Питомник, Григоровка и Русские Тишки. Также отразили наступления оккупантов в районе села Дубравное (Дибровное), Барвенковской общины. По всем направлениям ВСУ держат позиции".