Украинские женщины вольны в выезде из страны, даже военнообязанные – ГПСУ

Никаких ограничений по выезду украинских женщин за границу, связанных с военным положением, сейчас не существует.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Из-за вероятности введения обязательного военного учета для женщин определенных специальностей звучало много предположений о запрете на выезд из Украины для военнообязанных женщин. Минобороны отсрочило военный учет для женщин на год. ГПСУ объясняет "Украинской правде", что сейчас никаких препятствий для выезда украинок за границу нет.

Основанием для запрещения выезда может быть только соответствующее судебное решение или решение других уполномоченных государственных органов о запрете выезда из страны.

Прямая речь: "Очень много информации в публичной плоскости звучало о возможном ограничении выезда женщин из-за взятия их на военный учет. Даже назывались конкретные даты, в частности, 1 октября.

Отмечу, что это только слухи и предположения. В данном случае речь больше идет об утверждении перечня профессий, обязывающего женщин стать на военный учет. Такой учет действовал и раньше. Отмечу, что и с начала полномасштабной войны и сейчас не рассматривался и не поднимался вопрос ограничения в выезде женщин.

В то же время добавлю, что ограничения на выезд в связи с военным положением остаются практически такими же, как и были до этого. Они касаются мужчин украинцев в возрасте 18-60, за исключением отдельных категорий. Последние изменения касаются только предоставления возможности выезда морякам. Такая новая категория была определена правительством и решение вступило в силу 6 сентября".

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Детали: Относительно ограничений в отношении мужчин Демченко сообщил, что пограничники ежедневно отказывают в пропуске через границу на выезд около 200 лиц, подпадающих под ограничения.

При этом мужчины, по возрасту подлежащие призыву во время мобилизации, повлекли за собой значительный рост попыток незаконного пересечения границы, добавляет спикер ГПСУ.

В частности, с 24 февраля правоохранители остановили более 2800 граждан, которые пытались выехать из Украины по поддельным документам, а за попытку нарушения государственной границы вне пунктов пропусков было задержано 5600 нарушителей.

По словам спикера Госпогранслужбы, довольно часто действия, к которым прибегают военнообязанные, кроме административной ответственности, подлежат уголовному наказанию.

Самые частые из них – уклонение от призыва, подделка документов или попытка подкупа пограничников. Уголовная ответственность предусмотрена и организаторам и пособникам незаконной переправки лиц через государственную границу.

Относительно общего пассажиропотока через границу Демченко отметил, что за последние три дня он снизился и держится на уровне 90 тысяч человек в сутки.