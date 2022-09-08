ВСУ за сутки уничтожили 640 оккупантов, 2 самолета и 2 вертолета - Генштаб
Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 640 оккупантов, а с начала военной агрессии были убиты 51 250 российских военных, кроме того были сбиты 2 самолета и 2 вертолета.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Наибольшие потери захватчики понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.09 ориентировочно составили:
личного состава – около 51 250 (+640) человек ликвидировано,
танков ‒ 2112 (+15) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4557 (+37) ед,
артиллерийских систем – 1126 (+32) ед,
РСЗО / MLRS – 305 (+5) ед,
средств ПВО ‒ 159 (+3) ед,
самолетов – 239 (+2) ед,
вертолетов – 210 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4),
крылатых ракет ‒ 214 (+0),
кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3344 (+24) ед,
специальной техники – 110 (+1).
Что предшествовало: По данным Генштаба, 7 сентября украинские защитники отбили 11 атак российских оккупантов, также удалось уничтожить два вражеских самолета Су-25 и вертолет Ка-52.