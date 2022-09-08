ВСУ за сутки уничтожили 640 оккупантов, 2 самолета и 2 вертолета - Генштаб

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 640 оккупантов, а с начала военной агрессии были убиты 51 250 российских военных, кроме того были сбиты 2 самолета и 2 вертолета.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Наибольшие потери захватчики понесли на Донецком направлении.

Реклама:

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 51 250 (+640) человек ликвидировано,

танков ‒ 2112 (+15) ед,

ВИДЕО ДНЯ

боевых бронированных машин ‒ 4557 (+37) ед,

артиллерийских систем – 1126 (+32) ед,

РСЗО / MLRS – 305 (+5) ед,

средств ПВО ‒ 159 (+3) ед,

самолетов – 239 (+2) ед,

вертолетов – 210 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4),

крылатых ракет ‒ 214 (+0),

кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3344 (+24) ед,

специальной техники – 110 (+1).

Что предшествовало: По данным Генштаба, 7 сентября украинские защитники отбили 11 атак российских оккупантов, также удалось уничтожить два вражеских самолета Су-25 и вертолет Ка-52.