Оккупанты обстреляли Харьков из РСЗО, 2 человека погибли

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты утром ударили по городу из реактивных систем залпового огня, 2 человека погибли, еще 5 были ранены

Источник: Терехов в Telegram, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Обстрел Немышлянского района. Предварительно из РСЗО".

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Детали: По его словам, сейчас уточняется информация относительно пострадавших и разрушений.

Позже Терехов добавил, что под огнем оккупантов оказался и Индустриальный район. Предварительно два "прилета". Один в административное здание. По другому информация уточняется.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов Индустриального района есть погибшие и раненые.

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Прямая речь Синегубова: "По предварительным данным медиков, 2 человека погибли, 5 - получили ранения. Все профильные службы работают на местах попаданий".

Что предшествовало: Российские войска за минувшие сутки нанесли пять ракетных ударов по Харькову, повредили объект критической инфраструктуры и производственные помещения.