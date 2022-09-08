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В России заявили, что вывезут людей из оккупированного Купянска

"Украинская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 10:40
Купянск на Харьковщине, скрин с карты

"Власть" захваченной части Харьковщины объявила, что вывезет детей и женщин из района оккупированного Купянска.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление так называемого "председателя военно-гражданской администрации" Виталия Ганчева

Детали: По словам оккупанта, Купянский и Изюмский районы Харьковщины находятся под постоянными обстрелами, поэтому по меньшей мере из Купянска вывезут женщин и детей. Он не уточнил, куда планируют отправить украинцев.

Напомним: Институт изучения войны (ISW) сообщил, что военные ВСУ, воспользовавшись передислокацией российских сил, провели эффективное контрнаступление к северо-западу от Изюма. В частности, украинские защитники продвинулись минимум на 20 км и получили 400 квадратных километров в Харьковской области.

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Темы: Харьковская областьРосcияэвакуация
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