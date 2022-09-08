Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия бросила основные силы на Бахмут – Гайдай

"Украинская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 12:31
Улицы Бахмута ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

Россия направляла основные силы на захват города Бахмут Донецкой области, уменьшив нагрузку на Луганщину.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гадай информационного марафона "Единые новости"

Прямая речь: "Ситуация остается очень тяжелой. На территории Луганщины, где наши защитники держат оборону, сейчас не самое горячее. Основные усилия армия РФ бросила на захват города Бахмута. Учитывая, что ВСУ имеют определенные успехи и на Херсонщине, и на Харьковщине, россияне перебрасывают войска на разные направления, поэтому у нас (на Луганщине - ред.) нагрузка поменьше".

Читайте также: "Если нужно, будем подносить патроны". Почему люди с инвалидностью остаются жить в Бахмуте

Детали: Гайдай добавил, что оккупанты пытаются принудительно мобилизовать мужчин на оккупированных территориях, в частности в Северодонецке, Лисичанске, Старобельске и других населенных пунктах.

Читайте также: Как россияне пытаются наступать на Бахмут – объясняет военный

Напомним: Недавно подразделения украинских войск успешно отразили наступление врага на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Луганская областьДонецкая областьвойнаДонбасс
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи

ВВП Украины сократился на 37,2% во втором квартале года

Умерла королева Елизавета II

фото, видеоУкраинские военные публикуют фото и видео из Балаклеи, которая была в оккупации 6 месяцев

Сейм Латвии одобрил отделение Латвийской православной церкви от Московского патриархата

видео, обновлено от 13:41Госсекретарь США Блинкен приехал в Киев и встретился с Зеленским

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Луганская область
ВСУ продвинулись в Луганской области - ОВА
Россияне штурмуют в Луганской области, на Донетчине разрушили школу – регионы
Готовили захват Киева и Луганщины: СБУ собрала доказательства на двух генералов РФ
Последние новости
01:50
Кислица: Россия имеет единственный правильный путь – "сдаться и отойти"
01:04
Россияне обстреляли общины Сумской области, почти 100 прилетов за сутки
00:40
фотоРоссия позвала на Совбез ООН сербку, которая ездила в "ДНР" и восхищалась нацистом Мильчаковым
23:45
дополненоРоссияне обстреляли Харьков, в области погибла женщина – ОВА
23:38
США поднимут вопросы реформы Совбеза ООН из-за агрессии России
23:34
Кибератака, через которую в сеть попали секретные документы НАТО, была осуществлена на Португалию – СМИ
23:26
План санкций против РФ выполнен на 70% – Ермак
23:18
В США оценили потери Украины во время полномасштабного вторжения России
23:00
Зеленский рассказал о зерне в Азию и Африку: Каждый день приходится опровергать российскую ложь
22:58
"Динамо" минимально проиграло турецкому "Фенербахче" в матче Лиги Европы
Все новости...