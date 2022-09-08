Россия бросила основные силы на Бахмут – Гайдай

Россия направляла основные силы на захват города Бахмут Донецкой области, уменьшив нагрузку на Луганщину.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гадай информационного марафона "Единые новости"

Прямая речь: "Ситуация остается очень тяжелой. На территории Луганщины, где наши защитники держат оборону, сейчас не самое горячее. Основные усилия армия РФ бросила на захват города Бахмута. Учитывая, что ВСУ имеют определенные успехи и на Херсонщине, и на Харьковщине, россияне перебрасывают войска на разные направления, поэтому у нас (на Луганщине - ред.) нагрузка поменьше".

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Детали: Гайдай добавил, что оккупанты пытаются принудительно мобилизовать мужчин на оккупированных территориях, в частности в Северодонецке, Лисичанске, Старобельске и других населенных пунктах.

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Напомним: Недавно подразделения украинских войск успешно отразили наступление врага на Авдеевском и Бахмутском направлениях.