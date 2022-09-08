Госсекретарь США посетил разрушенный россиянами Ирпень

Энтони Блинкен в Ирпене, фото из Telegram Алексея Кулебы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в четверг посетил Ирпень и увидел разрушения после российского вторжения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, пишет "Европейская правда".

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"Уничтоженные автомобили, следы от обстрелов, разрушенные жилые дома и другая инфраструктура. Господин Блинкен имел возможность лично увидеть последствия военной агрессии России против Украины", - написал Кулеба в Телеграмм-канале.

8 сентября Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он объявил о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению на сумму $675 млн.

В новый пакет помощи войдут, в частности, дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и четыре 105-мм гаубицы, а также 36 000 снарядов для них.

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Напомним, по данным СМИ, Пентагон готовит детальный анализ и разрабатывает план поддержки украинской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе после окончания войны с Россией.