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Администрация Трампа может помочь Украине заключить хорошее соглашение об окончании войны – Блинкен

Уляна Кричковская, Ирина БалачукПятница, 17 января 2025, 09:57
Администрация Трампа может помочь Украине заключить хорошее соглашение об окончании войны – Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото из Facebook U.S. Department of State

Новая администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом имеет необходимые предпосылки, чтобы помочь Украине заключить хорошее соглашение по завершению российско-украинской войны и установлению долговременного мира, считает государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-конференцию Блинкена

Прямая речь госсекретаря: "Я считаю, что новая администрация находится в такой позиции, что, когда и если украинцы захотят и решат (проводить переговоры, – ред.) – она может помочь достичь хорошего соглашения".

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Детали: Он подчеркнул, что для хорошего соглашения нужно добиться прекращения огня, которое должно быть устойчивым и долговременным и не дать Путину возможности отдохнуть, перевооружиться и вернуться к агрессии.

"Любое прекращение огня должно включать эффективное сдерживание, необходимое для того, чтобы он (Путин, – ред.) не атаковал снова", – сказал Блинкен.

Он отметил, что есть много способов сделать это, и действующая администрация обсуждала их с европейскими партнерами, а также делилась с будущей администрацией Трампа.

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Госсекретарь подчеркнул, что администрация Джо Байдена помогла Украине сделать так, чтобы "план Путина стереть Украину с карты, включить ее в состав России, чтобы реализовать свои имперские планы" не воплотился в жизнь.

Он также добавил, что сейчас уже заметно влияние на российскую экономику, и "бремя, которое наложила нынешняя администрация на Россию, становится все тяжелее".

"Украина стоит, и это самое важное из всего", – заявил Блинкен.

Подытоживая, он выразил надежду, что следующее руководство США сможет реализовать все предыдущие достижения на этом направлении и обеспечить, чтобы Украина не только выжила, но действительно процветала.

Предыстория:

БлинкенСШАТрамппомощь Украине
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