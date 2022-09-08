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ГСЧС запускает новую систему информирования о чрезвычайных ситуациях

Катерина ТищенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 21:06
ГСЧС запускает новую систему информирования о чрезвычайных ситуациях
иллюстративное фото Pixabay

ГСЧС запустила новую систему информирования о чрезвычайных ситуациях, она заработает в полную силу с ноября-декабря.

Источник: ГСЧС Украины

Прямая речь зампредседателя ГСЧС Романа Примуша: "7 сентября мы приступили к тестированию новой системы оповещения с помощью мобильных телефонов. Она работает путем передачи информации по служебным каналам связи мобильных операторов – используя сети мобильных операторов, их базовые станции, мы пересылаем сообщения абонентам, находящимся в зоне работы мобильных станций.

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Наибольшее преимущество системы – уведомление поступает при минимальной мобильной связи. Также важный элемент – моментальность доставки сообщений".

Детали: Как сообщили в ГСЧС, уже с ноября-декабря можно будет говорить о работе системы в полную силу.

Наладить работу системы помогли мобильные операторы – Vodafone, Life и Киевстар. Также над запуском работали Ассоциация мобильных операторов, МВД Украины и Минцифры.

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Темы: ГСЧСчрезвычайное происшествие
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