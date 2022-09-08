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Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи

Катерина ТищенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 21:40
Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи
скриншот видео обращения военных к президенту об освобождении Балаклеи

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

Источник: Зеленский в Telegram

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Детали: Президент опубликовал видеообращение военных из освобожденной Балаклеи.

"Господин президент, господин главнокомандующий, город Балаклея Харьковской области взят под контроль. Приказ выполнен. Российские оккупационные войска отошли. Спецподразделение Главного управления разведки "Kraken". Сегодня 8 сентября, 16:00", – говорит украинский военнослужащий на опубликованном видео. Он стоит на крыше на флаге РФ, а позади него установлен флаг Украины.

Дословно Зеленский: "Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом! Спасибо! Горжусь! Берегите себя! К победе!"

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Украинские защитники 8 сентября публиковали фото и видео из Балаклеи, которая была в оккупации 6 месяцев. Официального подтверждения об освобождении населенного пункта до сих пор не было.

Темы: ЗеленскийдеоккупацияХарьковская область
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