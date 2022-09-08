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Украинские военные публикуют фото и видео из Балаклеи, которая была в оккупации 6 месяцев

Алена МазуренкоЧетверг, 8 сентября 2022, 19:46
скриншот флаг над Балаклейским горсоветом

Украинские защитники 8 сентября публикуют фото и видео из Балаклеи, которая была в оккупации 6 месяцев. Официального подтверждения об освобождении населенного пункта пока нет.

Источник: Telegram-каналы, нардепы Алексей Гончаренко и Роман Лозинский в Facebook

Детали: 8 сентября украинские защитники в соцсетях начали публиковать видео и фото из Балаклеи, которая была в российской оккупации.

В частности, над городом и в его центре уже развевается украинский флаг.

Военные также публикуют видео встречи с местными жителями и зачистку территории от оккупантов.

Кроме того, в сети распространяют видео с поднятием украинского флага в населенных пунктах Волохов Яр и Борщевка.

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6 сентября начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что военное руководство не спешит объявлять об освобождении новых земель, потому что сначала нужно провести зачистку территории, разминирование и чтобы не подвергнуть только освобожденную территорию под шквальный огонь врага.

Напомним:

  • В воскресенье 4 сентября стало известно, что украинские военные освободили пгт Высокополье в Херсонской области.
  • 4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении двух населенных пунктов на юге Украины и одного – в Донецкой области.
  • 6 сентября стало известно, что украинские защитники освободили некоторые населенные пункты на юге страны, но военное руководство сообщит об этом после зачистки этой территории.
  • 7 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что у украинских защитников хорошие новости в Харьковской области, однако сейчас еще не время открыто называть отвоеванные населенные пункты.
  • Войска РФ захватили Балаклию в начале марта. Мэр Иван Столбовой, по информации Харьковской ОВА, пошел на сотрудничество с РФ, а затем покинул город — уехал в Россию.

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Темы: Харьковская областьоккупациявойна
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