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Зеленский рассказал о зерне в Азию и Африку: Каждый день приходится опровергать российскую ложь

Алена МазуренкоЧетверг, 8 сентября 2022, 23:00
Зеленский рассказал о зерне в Азию и Африку: Каждый день приходится опровергать российскую ложь
ЗЕЛЕНСКИЙ, СКРИНШОТ

Президент Владимир Зеленский сообщил только за сутки из украинских портов вышли четыре судна с агропродукцией для азиатских стран. По его словам, география украинского аграрного экспорта морем очень широкая.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Только за сегодняшний день (8 сентября - ред.) из наших портов вышли четыре судна с агропродукцией для азиатских стран.

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В эти часы на разгрузку в порт Судана заходят более 65 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Вчера вышел балкер с пшеницей для Кении – более 50 тысяч тонн.

Сейчас в Одессе загружаются суда для Ливана и Ливии. В порту Южный ожидает загрузки судно, следующего в Индию... То есть география украинского аграрного экспорта морем очень широка.

Буквально каждый день работы зерновой экспортной инициативы опровергает российскую ложь по отношению к ней".

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Детали: Президент подчеркнул, что Украина поставляет агропродукцию потребителям из разных континентов.

Напомним:

  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно ограничить направления вывоза зерна "зерновым коридором" с территории Украины: он утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны. ЭП на цифрах объяснила, что это ложь.
  • Президент Украины Владимир Зеленский ответил российскому диктатору и сообщил, что украинское "зерно было экспортировано на три континента" – в Африку, Азию и Европу.
  • Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган 8 сентября согласился с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что поставки зерна из Украины осуществляются в развитые, а не в беднейшие страны - этот тезис накануне опровергли МИД и Мининфраструктуры Украины.
  • В рамках "зерновой инициативы" с момента выхода первого судна с украинским продовольствием и сегодня уже экспортировано 2,37 млн ​​тонн агропродукции. В страны Азии отправлено 54 судна с 1,04 млн тонн, в Европу – 32 судна с 0,85 млн тонн, в Африку – 16 судов с 0,47 млн ​​тонн агропродукции.

Темы: зерноЗеленский
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