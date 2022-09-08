Зеленский рассказал о зерне в Азию и Африку: Каждый день приходится опровергать российскую ложь
Президент Владимир Зеленский сообщил только за сутки из украинских портов вышли четыре судна с агропродукцией для азиатских стран. По его словам, география украинского аграрного экспорта морем очень широкая.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Только за сегодняшний день (8 сентября - ред.) из наших портов вышли четыре судна с агропродукцией для азиатских стран.
В эти часы на разгрузку в порт Судана заходят более 65 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Вчера вышел балкер с пшеницей для Кении – более 50 тысяч тонн.
Сейчас в Одессе загружаются суда для Ливана и Ливии. В порту Южный ожидает загрузки судно, следующего в Индию... То есть география украинского аграрного экспорта морем очень широка.
Буквально каждый день работы зерновой экспортной инициативы опровергает российскую ложь по отношению к ней".
Детали: Президент подчеркнул, что Украина поставляет агропродукцию потребителям из разных континентов.
Напомним:
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно ограничить направления вывоза зерна "зерновым коридором" с территории Украины: он утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны. ЭП на цифрах объяснила, что это ложь.
- Президент Украины Владимир Зеленский ответил российскому диктатору и сообщил, что украинское "зерно было экспортировано на три континента" – в Африку, Азию и Европу.
- Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган 8 сентября согласился с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что поставки зерна из Украины осуществляются в развитые, а не в беднейшие страны - этот тезис накануне опровергли МИД и Мининфраструктуры Украины.
- В рамках "зерновой инициативы" с момента выхода первого судна с украинским продовольствием и сегодня уже экспортировано 2,37 млн тонн агропродукции. В страны Азии отправлено 54 судна с 1,04 млн тонн, в Европу – 32 судна с 0,85 млн тонн, в Африку – 16 судов с 0,47 млн тонн агропродукции.