Россияне ночью снова обстреляли Харьков, попали в учебное заведение - мэр
Пятница, 9 сентября 2022, 05:55
Ночью 9 сентября россияне обстреляли Салтовский район Харькова, в том числе попали в учебное заведение.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов
Прямая речь: "Ночью также был обстрелян Салтовский район. Пострадало одно из высших учебных заведений. Разрушения и завалы на месте "прилёта" разбирает ГСЧС".
Что предшествовало: Накануне россияне обстреливали Харьков из реактивных систем залпового огня, в Чугуевской общине в результате обстрела погибла женщина.
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