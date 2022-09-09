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Россияне ночью снова обстреляли Харьков, попали в учебное заведение - мэр

Ольга ГлущенкоПятница, 9 сентября 2022, 05:55
иллюстративное фото обстрелов Харькова, telegram Терехова

Ночью 9 сентября россияне обстреляли Салтовский район Харькова, в том числе попали в учебное заведение.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Ночью также был обстрелян Салтовский район. Пострадало одно из высших учебных заведений. Разрушения и завалы на месте "прилёта" разбирает ГСЧС".

Что предшествовало: Накануне россияне обстреливали Харьков из реактивных систем залпового огня, в Чугуевской общине в результате обстрела погибла женщина.

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Темы: Харьковобстрелвойна
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