ВСУ могут освободить Купянск в течение трех суток – ISW

Украинские войска, вероятно, освободят Купянск в течение следующих 72 часов, что серьезно ухудшит для россиян пути поставок на востоке Украины.

Источник: Институт исследования войны (ISW)

Дословно: "Украинские силы в контрнаступлении в Харьковской области 8 сентября продвинулись на 20 километров от основного тылового узла России в Купянске.

Реклама:

Украинские войска, вероятно, захватят Купянск в течение следующих 72 часов, серьезно ухудшив, но не полностью разорвав российские наземные линии связи (GLOC) с Изюмом".

Детали: Украинские власти 8 сентября объявили, что украинские силы продвинулись на 50 км вглубь российских оборонных позиций к северу от Изюма, но Министерство обороны России не обнародовало ни одного заявления о продвижении Украины в Харьковской области.

Аналитики ISW отмечают, что успехи Украины на линии Харьков – Изюм "создают трещины в российском информационном пространстве и подрывают доверие к российскому командованию" до степени, которой не было со времен неудачной российской переправы через реку Северский Донец в Белогоровке (Луганская область) в середине мая.

ВИДЕО ДНЯ

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки через восточную ось.

Тем временем, украинские защитники продолжают обстрелы российских путей поставок, пунктов управления и складов боеприпасов в Херсонской области.

В свою очередь российские оккупационные власти продолжают усиливать репрессии и фильтрационные меры по укрощению украинских партизан и проукраинских диверсантов, говорится в отчете ISW.