В России готовятся ввести визы для украинцев

В российском министерстве иностранных дел сообщили, что рассматривают возможность введения виз для граждан Украины.

Источник: российские пропагандистские информагентства "РИА "Новости", "ТАСС"

Дословно: "Вопрос об ответных мерах на введение Киевом визового режима в отношении РФ рассматривается, они необязательно будут зеркальными".

Детали: Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Росія при рассмотрении вопроса о визах для украинцев "будет учитывать, в частности, гуманитарный фактор".

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