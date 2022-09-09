В России готовятся ввести визы для украинцев

В российском министерстве иностранных дел сообщили, что рассматривают возможность введения виз для граждан Украины.

Источник: российские пропагандистские информагентства "РИА "Новости", "ТАСС"

Дословно: "Вопрос об ответных мерах на введение Киевом визового режима в отношении РФ рассматривается, они необязательно будут зеркальными".

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Детали: Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Росія при рассмотрении вопроса о визах для украинцев "будет учитывать, в частности, гуманитарный фактор".

Что предшествовало:

С 1 июля 2022 года вступил в силу указ о визовом режиме с гражданами Российской Федерации. Теперь цель своей поездки в Украину каждому россиянину придется обосновывать заранее.

По результатам опроса КМИС, большинство украинцев поддерживают визовый режим с Россией, однако часть респондентов все еще хочет открытых границ.