Оккупанты с самолетов ударили по больнице на Сумщине – семеро раненых

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты утром нанесли авиаудар по больнице Великописаревской общины на Сумщине, есть пострадавшие.

Источник: Живицкий в Telegram и "Суспільне"

Прямая речь Живицкого: "Сегодня после 9 утра российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу (Великописаревской общины – ред.)".

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Детали: По словам главы области, в результате авиаудара помещение больницы было разрушено, есть пострадавшие.

Обновление: В результате обстрела Великописаревской общины в Сумской области 7 человек получили ранения, им оказали помощь, сообщила "Общественному" председатель общины Людмила Бирюкова.

Что предшествовало: За прошедшие сутки россияне обстреляли три общины Сумской области, почти 100 прилетов с разного вооружения.