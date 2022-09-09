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В Кремле до сих пор делают вид, что не причастны к "референдумам" на Донбассе

Станислав ПогориловПятница, 9 сентября 2022, 13:28
Дмитрий Песков, фото: GETTY IMAGES

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал вид, что Россия не имеет отношения к псевдореферендумам на оккупированных территориях Донбасса, заявив, что вопрос их проведения в День народного единства, это дело граждан, живущих на этих территориях.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "Здесь я не знаю, здесь я опять же говорю, что главным образом это вопрос (проведение псевдореферендумов - ред.), который связан с волеизъявлением тех людей, которые живут на этой территории, на этих территориях".

Что предшествовало

  • С начала полномасштабного вторжения 24 февраля Россия оккупировала дополнительные территории Украины на Донбассе, а также часть Херсонской и Запорожской областей. Чтобы обозначить захваченные земли как российские, оккупанты уже несколько раз планировали там провести псевдореферендумы, на которых местное население якобы захочет в РФ. Однако каждый раз планы срывались из-за противостояния местных жителей и контрнаступления Вооруженных сил Украины.
  • В частности, 5 сентября так называемый "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что "из-за всех этих событий" оккупанты отложили на неопределенный срок проведение псевдореферендума по присоединению Херсонщины к России.
  • 7 сентября первый зампредседателя Совета Федерального собрания РФ и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил провести так называемые "референдумы о присоединении к РФ" оккупированных Россией территорий Украины в начале ноября.

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Темы: РосcияДонбассУкраинареферендум
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