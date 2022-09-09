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Война в Украине входит в критическую фазу – генсек НАТО

"Европейская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 16:10

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину в дальнейшей поддержке, несмотря на экономическое давление, вызванное российским вторжением.

Об этом он сказал на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Война в Украине входит в критическую фазу. Украинские силы сумели остановить российское наступление на Донбассе, нанести ответный удар и снова взять под контроль территории. В последние несколько дней мы видели значительный прогресс в Херсонской и Харьковской областях", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, что в ближайшие месяцы солидарность и единство союзников будет подвергаться давлению из-за энергетических поставок и роста стоимости жизни, вызванных войной России.

"Но цена, которую мы платим, измеряется в деньгах. Тогда как цена, которую платит Украина, измеряется жизнями", - добавил генсек.

Столтенберг вновь отметил готовность НАТО защищать свою территорию от агрессии Москвы.

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Напомним, 8 сентября Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению.

Темы: НАТО
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