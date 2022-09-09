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Зеленский: в Харьковской области ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов

Алена МазуренкоПятница, 9 сентября 2022, 22:11
Зеленский: в Харьковской области ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.

Источник: обращение Зеленского в конце 198-го дня войны

Прямая речь: "Наша армия, разведка и СБУ продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям. Успешно продолжают...

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В настоящее время Вооруженные силы освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

В части сел региона проходят мероприятия по проверке и обеспечению территории, постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для всех наших людей.

Не забываем и о других направлениях. Жестокие бои продолжаются и на Донбассе, и на юге нашей страны.

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Прошу украинцев с освобожденной территории: пожалуйста, сообщайте представителям наших сил любую известную вам информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле".

Детали: Зеленский поблагодарил разведчиков, спецслужбы, которые в очередной раз проявили себя очень результативно в изгнании врага.

Также Зеленский отметил бойцов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого: "командующий Харьковским направлением особо отметил героические действия ребят из этой бригады".

Поблагодарил морских пехотинцов 503-го батальона за мужество в Донецкой области.

Воинов-разведчиков 131-го отдельного разведывательного батальона, которые рискуя жизнью, выдвигаются первыми, обеспечивают выполнение поставленных задач общевоенными подразделениями на Херсонщине.

Зеленский также подписал новые указы о награждении наших воинов – 293 участника боевых действий отмечены государственными наградами.

Предыстория:

Темы: Харьковская областьВооруженные силыЗеленский
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