Зеленский: в Харьковской области ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.
Источник: обращение Зеленского в конце 198-го дня войны
Прямая речь: "Наша армия, разведка и СБУ продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям. Успешно продолжают...
В настоящее время Вооруженные силы освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.
В части сел региона проходят мероприятия по проверке и обеспечению территории, постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для всех наших людей.
Не забываем и о других направлениях. Жестокие бои продолжаются и на Донбассе, и на юге нашей страны.
Прошу украинцев с освобожденной территории: пожалуйста, сообщайте представителям наших сил любую известную вам информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле".
Детали: Зеленский поблагодарил разведчиков, спецслужбы, которые в очередной раз проявили себя очень результативно в изгнании врага.
Также Зеленский отметил бойцов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого: "командующий Харьковским направлением особо отметил героические действия ребят из этой бригады".
Поблагодарил морских пехотинцов 503-го батальона за мужество в Донецкой области.
Воинов-разведчиков 131-го отдельного разведывательного батальона, которые рискуя жизнью, выдвигаются первыми, обеспечивают выполнение поставленных задач общевоенными подразделениями на Херсонщине.
Зеленский также подписал новые указы о награждении наших воинов – 293 участника боевых действий отмечены государственными наградами.
Предыстория:
- Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
- Силы обороны Украины вернули под контроль правительства уже более 1000 квадратных километров на Харьковском на Южнобужском направлениях.
- 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.