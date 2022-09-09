Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина поможет польским братьям экспортом электричества – Зеленский

Катерина ТищенкоПятница, 9 сентября 2022, 22:40
Зеленский и президент Польши Анджей Дуда, фото пресс-службы президента Польши

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Польша обратилась к Украине с просьбой помочь экспортом электроэнергии, и это будет обеспечено.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Польша обратилась к нам с просьбой помочь в энергетической сфере, в частности экспортом электричества.

Конечно, мы это обеспечим. Польским братьям, помогающим нам с первого дня, мы всегда поможем".

Детали: Зеленский сообщил, что в ходе встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким обсудил также вопрос очередей на украинско-польской границе.

"Имеем согласие на то, как решить эту проблематику. Глава правительства Украины со своим польским коллегой должны согласовать все технические детали", – сказал президент.

Он также обсудил с Моравецким вопросы совместного таможенного контроля, расширение пунктов пропуска на границе и упрощение почтового обмена между Украиной и государствами Евросоюза.

ВИДЕО ДНЯ

"Я обратился к господину премьер-министру Польши с предложением снизить цену почтовых отправлений. Это важно для наших людей, для всех, кто сейчас нуждается в особой поддержке", - сказал Зеленский.

Что предшествовало: В начале августа сообщалось, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и польский оператор системы передачи PSE S.A начали восстанавливать межгосударственную линию электропередач между Украиной и Польшей.

9 сентября европейская комиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон заявила, что поддерживает рост импорта Европейским Союзом электроэнергии из Украины на фоне энергетического кризиса.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗеленскийПольшаэлектроэнергия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоВСУ освободили Купянск

картаВСУ отвоевали 2,5 тысячи квадратных километров Харьковщины — американские аналитики

В правительстве председательствующей в ЕС Чехии допускают возможный выход Венгрии из блока

Украина поможет польским братьям экспортом электричества – Зеленский

Зеленский: в Харьковской области ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов

США впервые назвали контрнаступлением действия украинских военных на юге

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Зеленский
Зеленский: в Харьковской области ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов
Зеленский дал орден директору компании "Байкар", производящей "Байрактары"
Как украинские женщины защищают Украину: у Зеленского опубликовали видео
Последние новости
12:11
Как распознать суицидальное поведение у человека и куда обратиться, чтобы помочь – объясняет Минздрав
12:07
Пентагон выделил более миллиарда долларов на пополнение запасов оружия после передачи Украине
12:01
Резников об окончании войны: Еще несколько побед – и россияне будут убегать
11:52
В Полтаве слышны взрывы. ОВА успокаивает украинцев
11:35
Нацбанк за неделю на межбанке продал почти $482 миллиона
11:27
В "Дії" можно зарегистрироваться в кандидаты на усыновление ребенка: как это сделать
11:21
Президент Латвии стал первым западным лидером, переночевавшим в Киеве во время войны
11:19
"Твоя кровь может воевать": в Украине стартовала национальная кампания донорства
10:56
Пограничники рассказали, сколько мужчин хотели бежать из страны с начала войны
10:55
На контрнаступление ВСУ отреагировал Стивен Кинг
Все новости...