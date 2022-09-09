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Украина поможет польским братьям экспортом электричества – Зеленский

Катерина ТищенкоПятница, 9 сентября 2022, 22:40
Украина поможет польским братьям экспортом электричества – Зеленский
Зеленский и президент Польши Анджей Дуда, фото пресс-службы президента Польши

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Польша обратилась к Украине с просьбой помочь экспортом электроэнергии, и это будет обеспечено.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Польша обратилась к нам с просьбой помочь в энергетической сфере, в частности экспортом электричества.

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Конечно, мы это обеспечим. Польским братьям, помогающим нам с первого дня, мы всегда поможем".

Детали: Зеленский сообщил, что в ходе встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким обсудил также вопрос очередей на украинско-польской границе.

"Имеем согласие на то, как решить эту проблематику. Глава правительства Украины со своим польским коллегой должны согласовать все технические детали", – сказал президент.

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Он также обсудил с Моравецким вопросы совместного таможенного контроля, расширение пунктов пропуска на границе и упрощение почтового обмена между Украиной и государствами Евросоюза.

"Я обратился к господину премьер-министру Польши с предложением снизить цену почтовых отправлений. Это важно для наших людей, для всех, кто сейчас нуждается в особой поддержке", - сказал Зеленский.

Что предшествовало: В начале августа сообщалось, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и польский оператор системы передачи PSE S.A начали восстанавливать межгосударственную линию электропередач между Украиной и Польшей.

9 сентября европейская комиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон заявила, что поддерживает рост импорта Европейским Союзом электроэнергии из Украины на фоне энергетического кризиса.

Темы: ЗеленскийПольшаэлектроэнергия
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