Львовскую область атаковали 15 ракетами, часть сбита – председатель ОВА

Российские войска атаковали Львовскую область 15 ракетами, часть из них сбила Противовоздушная оборона Украины, воздушная тревога продолжается.

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь: "Жители Львовщины, что известно по состоянию на данный момент:

15 ракет атаковали Львовскую область. Часть из них сбила ПВО. Воздушная тревога продолжается, оставайтесь в укрытиях".