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Львовскую область атаковали 15 ракетами, часть сбита – председатель ОВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 октября 2022, 11:25

Российские войска атаковали Львовскую область 15 ракетами, часть из них сбила Противовоздушная оборона Украины, воздушная тревога продолжается.

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь: "Жители Львовщины, что известно по состоянию на данный момент:

15 ракет атаковали Львовскую область. Часть из них сбила ПВО. Воздушная тревога продолжается, оставайтесь в укрытиях".

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