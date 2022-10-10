"Цель достигнута": Минобороны РФ довольно массированным ракетным ударом
Понедельник, 10 октября 2022, 14:04
Министерство обороны России после массированного ракетного удара по Украине утром 10 октября заявило, что "цели достигнуты".
Источник: Минобороны РФ
Дословно: "Российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
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Цель удара достигнута.
Все назначенные объекты поражены".
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