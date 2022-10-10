Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цель достигнута": Минобороны РФ довольно массированным ракетным ударом

Роман ПетренкоПонедельник, 10 октября 2022, 14:04
Цель достигнута: Минобороны РФ довольно массированным ракетным ударом
все фото ОП

Министерство обороны России после массированного ракетного удара по Украине утром 10 октября заявило, что "цели достигнуты".

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "Российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Реклама:

Цель удара достигнута.

Все назначенные объекты поражены".

 
 
 
 
фото уп

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияобстрелтерактвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
Медведев анонсировал новые массированные удары по Украине
Ракет у Путина осталось уже не так много - Данилов
В Минобороны Беларуси заявили, что войны с Украиной не будет, если их не будут "провоцировать"
Россияне перезарядили корабли с "калибрами" и опять готовят авиацию – Ким
Последние новости
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
Все новости...
Реклама: