ЕС планирует ежемесячную помощь Украине в размере 1,5 млрд евро в 2023 году - СМИ

Европейская комиссия работает над тем, чтобы предоставлять Украине около 1,5 млрд евро бюджетной поддержки ежемесячно в 2023 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с обсуждением.

Комиссия обсуждает с министерствами финансов стран ЕС, как можно было бы оказать поддержку. Чиновники добавили, что общая сумма, а также доля грантов или займов все еще обсуждаются.

Предложения могут поступить уже на следующей неделе или в преддверии конференции по восстановлению Украины в Берлине 25 октября, организованной Германией, председательствующей в G7, и Еврокомиссией.

"Предоставление краткосрочной помощи в виде макрофинансовой помощи Украине до сих пор осуществлялось на разовой основе", — заявил в понедельник на конференции в Брюсселе еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.

"Учитывая постоянную потребность в помощи, можно было бы рассмотреть более структурированное решение для более высокой степени предсказуемости, и я усердно работаю со странами ЕС над решением, которое позволит нам иметь более структурированную, предсказуемую и автоматизированную поддержку, по крайней мере, на следующий год", — добавил Хан.

По оценкам Киева, дефицит бюджета в следующем году составит около 3,5 млрд долларов в месяц, и США обязались покрывать 1,5 млрд долларов в месяц, прося союзников сделать то же самое.

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Напомним, 7 октября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Украине еще двух миллиардов евро в рамках согласованной еще в июне макрофинансовой помощи.