Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС планирует ежемесячную помощь Украине в размере 1,5 млрд евро в 2023 году - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 22:13

Европейская комиссия работает над тем, чтобы предоставлять Украине около 1,5 млрд евро бюджетной поддержки ежемесячно в 2023 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с обсуждением.

Комиссия обсуждает с министерствами финансов стран ЕС, как можно было бы оказать поддержку. Чиновники добавили, что общая сумма, а также доля грантов или займов все еще обсуждаются.

Реклама:

Предложения могут поступить уже на следующей неделе или в преддверии конференции по восстановлению Украины в Берлине 25 октября, организованной Германией, председательствующей в G7, и Еврокомиссией.

"Предоставление краткосрочной помощи в виде макрофинансовой помощи Украине до сих пор осуществлялось на разовой основе", — заявил в понедельник на конференции в Брюсселе еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.

"Учитывая постоянную потребность в помощи, можно было бы рассмотреть более структурированное решение для более высокой степени предсказуемости, и я усердно работаю со странами ЕС над решением, которое позволит нам иметь более структурированную, предсказуемую и автоматизированную поддержку, по крайней мере, на следующий год", — добавил Хан.

ВИДЕО ДНЯ

По оценкам Киева, дефицит бюджета в следующем году составит около 3,5 млрд долларов в месяц, и США обязались покрывать 1,5 млрд долларов в месяц, прося союзников сделать то же самое.

Напомним, 7 октября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Украине еще двух миллиардов евро в рамках согласованной еще в июне макрофинансовой помощи.

Темы: ЕСУкраинаденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
ЕС
Боррель: Украина должна стать членом ЕС, хорошо бы зафиксировать "горизонт" для новых членов
Венгерское вето: в ЕС не пришли к согласию по поводу 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием
Профильный еврокомиссар – за продолжение запрета агроэкспорта из Украины
Последние новости
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
Все новости...
Реклама: