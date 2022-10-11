ВСУ поразили 4 района сосредоточения живой силы врага – сводка

За минувшие сутки украинские военные поразили 4 района сосредоточения живой силы врага и отбили вражеские атаки в районах пяти населенных пунктов.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В течение предыдущих суток оккупанты нанесли более 61 ракетный и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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73 воздушные цели были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны на разных направлениях, из них - 46 крылатых ракет и 27 беспилотных летательных аппаратов.

В результате массированного ракетного удара за минувшие сутки пострадала инфраструктура более чем 30 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса. Погибли и были ранены мирные граждане Украины".

Детали: Кроме того, оккупанты не оставляют попыток удержать временно захваченные территории, обстреливают позиции ВСУ, сосредотачивают усилия на попытках срыва контрнаступательных действий подразделений Сил обороны, пытаются вести наступательные действия на отдельных направлениях.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

По имеющейся информации, руководство республики Беларусь продолжает оказывать поддержку Российской Федерации в войне против Украины, предоставляя РФ возможности использовать воздушное пространство и аэродромную сеть для нанесения авиаударов по территории Украины.

На указанных направлениях подразделения Сил обороны Украины контролируют ситуацию, признаков формирования наступательных группировок на территории республики Беларусь и передвижения войск по состоянию на 06.00 11 октября текущего года не наблюдается.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Янжуловка, Тимоновичи, Михальчина Слобода Черниговской области и Белополье и Мирополье Сумской области;

на Слобожанском направлении - из артиллерии и танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Гуровка, Каменка, Двуречная, Стельмаховка, Борщева, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Ольховатка и Чугуновка;

на Краматорском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Новоегоровка, Райгородок, Первомайское, Новолюбовка, Макеевка, Новое, Заречное, Терны, Серебрянка и Григорьевка;

на Бахмутском направлении противник нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Северск, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Курдюмовка, Нью-Йорк, Красная Гора, Часов Яр, Яковлевка, Зеленополье и Отрадовка;

на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское, Железнодорожное, Белогорье, Временка, Зеленое Поле, Новоселка, Щербаки, Новополье, Новониколаевка, Гуляйпольское, Дорожнянка, Темировка и Красное;

на Южнобугском направлении противник усилил обстрелы из танков и артиллерии различных типов. Огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Вышетарасовка, Новокиевка, Правдино, Мирное, Терновые Поды, Любомировка, Широкое, Киселевка, Красная Долина, Благодатовка, Давыдов Брод и Новая Каменка.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское.

Противник продолжает нести потери. Так, 9 октября текущего года в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области украинские воины уничтожили около 15 единиц вражеской военной техники.

10 октября в районе населенного пункта Берислав, был поражен ангар с военной техникой противника, потери уточняются.

Преподавателям вузов Херсона, которые сотрудничают с оккупационными властями, захватчики рекомендуют переезжать на территорию Крыма. Также известно, что в случае "осложнения" ситуации на временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационные власти имеют планы по эвакуации семей представителей руководства силовых структур, которые проходят службу на указанной территории.

В городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят поиски украинских патриотов, задержания членов семей и друзей военнослужащих, а также сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, по имеющейся информации, в Луганской области под видом поиска украинских диверсантов захватчики разыскивают своих дезертиров.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 4 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеский самолет Су-25.

Ракетные войска и артиллерия за предыдущие сутки поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300 противника и один склад с боеприпасами.