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В парламент Эстонии внесли проект решения о признании РФ государством-спонсором терроризма

"Европейская правда"Вторник, 11 октября 2022, 14:10

В парламент Эстонии во вторник внесли проект резолюции, который признает Россию страной-спонсором терроризма, призывает к созданию специального международного трибунала и к лишению России статуса постоянного члена Совбеза ООН.

Об этом говорится в публикации ERR, пишет "Европейская правда".

Проект резолюции представили 85 депутатов.

Ожидается, что во вторник во второй половине дня парламентская комиссия по иностранным делам обсудит проект и его отправку на пленарное заседание для обсуждения и голосования.

Согласно представленному проекту, парламент Эстонии - Рийгикогу - резко осуждает военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию захваченной в ходе агрессии территории. 

Парламент подтверждает, что Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов.

Согласно документу, Рийгикогу поддерживает расследования, начатые Международным судом ООН и Международным уголовным судом для выяснения обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины, и считает необходимым провести в отношении виновных в преступлении агрессии судебный процесс в рамках специального международного трибунала.

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"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию - государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать общий отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", - отмечается в проекте документа.

Кроме того, парламент считает необходимым признать вооруженные силы псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР" и частную военную компанию "Вагнера" террористическими организациями.

Рийгикогу также осуждает объявление и проведение российским режимом мобилизации, нарушающей международное право, отмечая, что мобилизация, проведенная с целью продолжения преступной агрессии, является преступлением против мира.

Рийгикогу также поддерживает требование лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Европейского союза проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника Беларуси, и санкций в отношении отдельных лиц, а также следить за строгим соблюдением введенных ранее санкций.

Рийгикогу также призывает Европейский Союз и НАТО значительно увеличить объем военной и гуманитарной помощи Украине и поддержать послевоенное восстановление государства.

Как известно, Украина требует от США признания за Россией такого статуса. Подробно о том, почему речь идет именно о "спонсоре терроризма", говорится в интервью посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

В августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма.

Темы: ЭстонияРосcиятерроризм
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