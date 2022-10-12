Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада объявила о пакете помощи Украине на $47 млн: туда входят зимняя одежда и снаряды

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 17:55

Министр обороны Канады Анита Ананд в среду объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 47 миллионов долларов, в который будет входить зимняя форма для украинских военнослужащих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC.

В состав нового пакета военной помощи Канады входит преимущественно "нелетальное оборудование", а именно 500 тысяч единиц зимней военной одежды, на чем Оттава специализируется.

"Мы знаем, что приближается зима. И Канада имеет особый опыт в зимней одежде и бою. И мы передадим эту одежду в ближайшие недели", - сказала Ананд перед министерской встречей НАТО в Брюсселе.

Также в пакет входят военное оборудование, прежде всего артиллерийские снаряды, на сумму 15,2 миллиона долларов, и обеспечение спутниковой связи (два миллиона долларов).

Еще в конце лета министр обороны Алексей Резников обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой срочно предоставить зимнее снаряжение для нужд Вооруженных Сил Украины, в частности, зимнюю форму для 200 тысяч солдат.

После этого стало известно, что с зимней военной формой Украине помогут ДанияЛитва и ряд других членов Альянса.

ВИДЕО ДНЯ

По предварительным данным штаб-квартиры НАТО, сейчас можно покрыть около 50% определенных Украиной потребностей.

Темы: КанадавойнаУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Россияне перебросили в Украину военных от Корпуса стражей исламской революции

Генассамблея ООН осудила "референдумы" РФ на оккупированной части Украины, Зеленский отреагировал

Компания из США поставляла оборудование производителю российских ПВО – Reuters

ЕС считает, что санкции исчерпывают военный бюджет РФ, но ей помогают Турция и Китай – СМИ

фото, видеоНайдена 25 жертва расстрела автоколонны на Харьковщине: пожилая женщина проползла 200 м

В Пентагоне намекнули, какие решения по ПВО обсуждались на шестом "Рамштайне"

Все новости...
Канада
Генштаб показал, как канадцы тренируют украинских воинов в Британии
Канада поддерживает вступление Украины в НАТО - глава МИД
Трюдо обсудил с Зеленским "референдумы" и дальнейшую поддержку Украины
Последние новости
08:29
Литва предоставит новую военную помощь Украине: бронемашины, тепловизоры и дроны
08:25
Россияне в Авдеевке убили 7 мирных жителей за сутки
08:23
Посол Кислица потроллил Россию из-за утраты ею поддержки в ООН
08:13
фотоОбстрел Никополя: Россияне ранили мужчину, бросили снаряды в собор и детсад
07:36
Сводка Генштаба: Россияне на отдельных направлениях начали получать приказы приостановить наступление
07:25
Украинские военные "приземлили" пять вертолетов Ка-52 и два десятка дронов
07:05
Комитет защиты журналистов требует расследовать запугивание команды Михаила Ткача
06:45
ОК "Юг": ВСУ за сутки уничтожили пять вражеских складов с боеприпасами
06:11
Россияне ударили по Киевской области дронами-камикадзе
05:45
Британия передаст Украине ракеты для NASAMS
Все новости...