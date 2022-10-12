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Канада объявила о пакете помощи Украине на $47 млн: туда входят зимняя одежда и снаряды

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 17:55

Министр обороны Канады Анита Ананд в среду объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 47 миллионов долларов, в который будет входить зимняя форма для украинских военнослужащих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC.

В состав нового пакета военной помощи Канады входит преимущественно "нелетальное оборудование", а именно 500 тысяч единиц зимней военной одежды, на чем Оттава специализируется.

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"Мы знаем, что приближается зима. И Канада имеет особый опыт в зимней одежде и бою. И мы передадим эту одежду в ближайшие недели", - сказала Ананд перед министерской встречей НАТО в Брюсселе.

Также в пакет входят военное оборудование, прежде всего артиллерийские снаряды, на сумму 15,2 миллиона долларов, и обеспечение спутниковой связи (два миллиона долларов).

Еще в конце лета министр обороны Алексей Резников обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой срочно предоставить зимнее снаряжение для нужд Вооруженных Сил Украины, в частности, зимнюю форму для 200 тысяч солдат.

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После этого стало известно, что с зимней военной формой Украине помогут ДанияЛитва и ряд других членов Альянса.

По предварительным данным штаб-квартиры НАТО, сейчас можно покрыть около 50% определенных Украиной потребностей.

Темы: КанадавойнаУкраина
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