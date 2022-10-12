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Шмыгаль: Зима будет тяжелой, потому что Россия использует холод как оружие

Елена РощинаСреда, 12 октября 2022, 18:33
Шмыгаль: Зима будет тяжелой, потому что Россия использует холод как оружие
Денис Шмыгаль, скриншот

Премьер-министр Денис Шмигаль призывает украинцев запастись теплой одеждой, свечами, фонариками и батарейками, чтобы легче пережить зиму 2022-2023, потому что она будет тяжелой из-за попыток России оставить Украину без электроэнергии и тепла для давления холодом.

Источник: заявление главы правительства

Детали: Шмыгаль констатировал, что Россия использует ракеты и дроны-камикадзе против гражданской инфраструктуры: только за эти сутки уже было 8 обстрелов в 3 регионах Украины, а всего за последние три дня зафиксировано 128 обстрелов, в результате которых было повреждено более 200 различных объектов, среди них – 28 объектов энергетической инфраструктуры.

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Удары наносились как по генерации, так и по распределению электроэнергии. Российские войска выпустили по украинским городам более сотни ракет и дронов, но благодаря ПВО удалось избежать критических повреждений – и украинская энергосистема функционирует в нормальном режиме.

Прямая речь: "Мы были готовы к тому, что Россия попытается уничтожить важные инфраструктурные объекты и прорабатывали различные сценарии реагирования. Было закуплено необходимое резервное оборудование… В то же время, мы должны быть готовы к временным перебоям с электроэнергией. Это военная реальность…

Не будем приукрашать действительность: эта зима будет тяжелой. Поэтому еще раз призываю всех тщательно готовиться к зиме. Желательно, чтобы в каждой семье был запас необходимых базовых вещей: теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если в результате массированных ракетных обстрелов пропадут свет или тепло.

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Мы со своей стороны вместе с местными властями накопили достаточное количество энергоресурсов, подготовили сети, закупили дополнительное оборудование, обеспечиваем ремонт поврежденной инфраструктуры".

Детали: По словам Шмыгаля, сейчас готовность к отопительному сезону по стране — более 90%. Подготовлены также специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации на случай невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры.

Для прохождения этой осени и зимы необходимо уменьшить потребление электроэнергии, чтобы меньше отключать ее по графику. В идеале с 17:00 до 22:00 Украине нужно использовать на 25% меньше электричества. Пока украинцы смогли уменьшить потребление на 10%.

Также Шмыгаль призвал после начала отопительного сезона экономно использовать газ и уголь, хотя это приведет к снижению температуры воздуха в зданиях.

Минимально допустимое значение будет 16 градусов, а среднее – 18 градусов.

Прямая речь: "От каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму (...). Важно понимать, что российские террористы будут стараться использовать холод как свое оружие. В их больном воображении украинцы, сидящие несколько часов без света, – это и есть победа. Они полагают, что так заставят нас капитулировать. Этого не будет. Все, что они разрушили, мы восстановим".

Темы: ШмыгальвойнаРосcияэнергетика
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