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Венгрию вернули под мониторинг ПАСЕ

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 21:48

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию о введении мониторинговой процедуры в отношении Венгрии в связи с ухудшением ситуации с правами человека и демократией.

Как сообщает "Европейская правда", за документ проголосовали 80 членов ПАСЕ, против высказались 28, еще три воздержались во время голосования.

Резолюция перечисляет многочисленные нарушения фундаментальных прав, ущемление независимости судебной власти, давление на медиа, проблемы с прозрачностью выборов и тому подобное.

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Отдельно в документе упоминаются особый правовой режим, который действует еще с 2020 года и предусматривает расширение полномочий премьер-министра, а также ситуация с правами человека, в частности в сфере миграции, гендерного равенства и защиты национальных меньшинств.

Первоначальный проект предусматривал лишь замечания в адрес Венгрии, но во время голосования абсолютным большинством голосов (88 за, 33 против, 2 воздержались) ПАСЕ изменила формулировку, введя против Венгрии свой ключевой предсанкционный механизм - возобновила мониторинг демократичности Венгрии.

После принятия резолюции ПАСЕ ее мониторинговый комитет должен подготовить миссию, которая изучит соблюдение Венгрией обязанностей и обязательств перед Советом Европы.

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Процедура восстановления мониторинга после его снятия (и выполнения обязательств, взятых при вступлении в СЕ) до сих пор вводилась только дважды - в отношении Турции в 2017 году и Польши в 2020-м.

Напомним, в сентябре подавляющее большинство депутатов Европарламента осудило попытки правительства Виктора Орбана подорвать основы демократии в Венгрии. А Европейская комиссия рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств (7,5 млрд евро) по трем программам из ключевого фонда ЕС из-за проблем с верховенством права.

О возможных последствиях наказания ЕС для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана смотрите в видео на нашем Youtube-канале, или читайте в статье Наказание для Венгрии. Когда ЕС сможет лишить права вето антизападное правительство Орбана.

Темы: ВенгрияПАСЕ
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