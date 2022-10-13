ПАСЕ приняла резолюцию о признании России террористическим режимом

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Резолюция была принята единогласно, за нее проголосовали 99 депутатов-членов, присутствующих в зале, один воздержался.

На осенней сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге, в четверг был представлен документ под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины".

В нем указывается, что "эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности".

В резолюцию была внесена поправка, которая предлагала "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом". Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался.

В резолюцию также была включена поправка с призывом предоставить Украине системы ПВО.

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ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.

Перед голосованием в ПАСЕ по видеосвязи выступил президент Владимир Зеленский, он призвал поддержать резолюцию.